Poseł Dariusz Joński (KO) zapowiedział w TVN24, że z posłem Michałem Szczerbą (KO) złoży wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, by sprawdziła, czy nie doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS i polityków PiS z Funduszu Sprawiedliwości. "Jest najwyższy czas, żeby to sprawdzić" - dodał.

Dariusz Joński / Tomasz Gzell / PAP

We wtorek rano Prokuratura Krajowa poinformowała, że w różnych miejscach kraju na polecenie prokuratorów badających wykorzystanie środków z Funduszu Sprawiedliwości odbyły się przeszukania. Wcześniej europoseł Patryk Jaki napisał na X, że przeszukiwany jest dom byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry . Później rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze ABW w całym kraju zatrzymują osoby i przeszukują kilkadziesiąt miejsc, m.in. siedziby podmiotów gospodarczych, a zatrzymani zostaną przekazani do dyspozycji prokuratury.

Zatrzymano w sumie pięć osób. W TVN24 prokurator Przemysław Nowak poinformował, że w sumie zatrzymanych jest czworo "byłych i obecnych" urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Michał O., beneficjent funduszu.

Joński: Wydawali nasze pieniądze

Ja myślę, że dzisiaj ludzie odetchnęli z ulgą, dlatego, że wszyscy o tym wiedzieli, o tym było głośno, ludzie potrafią czytać. Obserwowali też kampanie wyborcze, widzieli, co robili politycy Suwerennej Polski, krótko mówiąc politycy Ziobry. Ja też to widziałem w czasie kampanii wyborczej: jak rozdawali garnki, ekspresy, lodówki, nawet wozy strażackie. To wszystko w ramach Funduszu Sprawiedliwości - mówił we wtorek Dariusz Joński w TVN24.



I to był jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt to przelewanie ogromnych sum pieniędzy na różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które nota bene często się zamykały po tym, jak szybko wydały pieniądze. Otóż w tej pierwszej sprawie chcę panu, powiedzieć, że razem z posłem Szczerbą złożymy wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej, by sprawdziła, czy nie doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS-u i polityków PiS-u z Funduszu Sprawiedliwości. To jest najwyższy czas, żeby to sprawdzić - podkreślił Joński.



Ja pamiętam ze swojej kampanii, a prowadziłem ją w Łodzi, jak przyjechał wiceminister sprawiedliwości i nikt nie mógł wejść na scenę, bo on powiedział, że on będzie przekazywał teraz wóz, później jakiś talony z pieniędzmi - dodał poseł KO.



To wszystko było w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Byli uprzywilejowani, wydawali nasze pieniądze. Dodatkowo teraz jeszcze te akcje 100 mln zł na drugie imperium Rydzyka. To wszystko musi być wyjaśnione. Dlatego uważam, że ludzie odetchnęli z ulgą, bo zobaczyli, że w końcu wymiar sprawiedliwości działa. Działa tak, jak powinien, bez wielkich fet, bez konferencji. Przypominam sobie pana Ziobrę z konferencji, kiedy mówił jak to "już nigdy nikt więcej przez tego pana" itd. Otóż to się już skończyło, będzie profesjonalnie, ale musi być to wszystko wyjaśnień do samego dna - oświadczył Joński.

Przeszukanie domu Ziobry

Jak relacjonował europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki, wczorajsze przeszukania objęły m.in. dom Zbigniewa Ziobry, a także domy posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego.

Przeszukania były prowadzone w mieszkaniach, domach, ale także siedzibach podmiotów gospodarczych w całym kraju. Działania zlecono w wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez tzw. "zespół drugi" Prokuratury Krajowej, który kompleksowo zajmuje się nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy przez fundusz podległy za rządów Zjednoczonej Prawicy Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratorzy badają, czy doszło do przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości wykryła m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Jej raport mówi o niegospodarnym i niecelowym wydawaniu pieniędzy oraz o korupcjogennych mechanizmach w działaniu funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw.