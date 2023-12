Wniosek o natychmiastowe zatrzymanie i doprowadzenie do zakładu karnego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika złożył w sądzie rejonowym w Warszawie mecenas Krzysztof Pawlak - adwokat jednej z oskarżycielek posiłkowych. W środę sąd prawomocnie skazał na dwa lata więzienia byłych szefów służb za nadużycia władzy w aferze gruntowej.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik / Radek Pietruszka / PAP

Mecenas Krzysztof Pawlak twierdzi, że do zastosowania przepisów Kodeksu Karnego Wykonawczego upoważnia wydanie przez sąd prawomocnego wyroku. Nie ma już przeszkód, by skazani bez zwłoki zostali umieszczeni w zakładzie karnym - stwierdził mecenas Pawlak.

Dodał, że tym wnioskiem spełnia wolę swej klientki. Według niego tej procedury nie może wstrzymywać chociażby sprawa wydania pisemnego uzasadnienia wyroku.

Procedury mogą trwać kilka miesięcy

Jak jednak wcześniej dowiedział się w sądzie dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, jeśli skazani mieliby trafić za kraty, wszystkie procedury mogą potrwać nawet kilka miesięcy. Po wczorajszym prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w II instancji wymierzył kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas "afery gruntowej", sąd ma 2 tygodnie - od momentu, kiedy którakolwiek ze stron złoży wniosek - na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Ten termin może być jednak wydłużany.

Następnie akta sprawy z uzasadnieniem muszą wrócić do sądu I instancji. Sąd rejonowy skieruje wtedy sprawę do sekcji wykonywania orzeczeń. Następnie sędzia wykonawczy wydaje zarządzenie w kwestii wykonania wyroku i kary pozbawienia wolności. Robi to jednak w kolejności spływania wniosków.

Następnie sąd poleca skazanych zatrzymać i doprowadzić do odbycia kary.

Przysługuje im też wniosek o kasację, jednak nie wstrzymuje on wykonania kary - chyba, że sąd na wniosek skazanych taką decyzję podejmie.

Niejednoznaczna jest też sytuacja skazanych w związku z budzącym kontrowersje ułaskawieniem przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik tracą mandaty poselskie

Dziś Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w czwartek wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.