Warszawska prokuratura okręgowa złożyła w prokuraturze regionalnej wniosek o powołanie specjalnego zespołu śledczego do zbadania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw w związku z wyborami kopertowymi. Wcześniej stosowne zawiadomienia złożyła sejmowa komisja śledcza.

Posiedzenie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych / Piotr Molecki / East News

Do prokuratury trafiły zawiadomienia uchwalone przy tworzeniu raportu końcowego sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Po ich lekturze prokuratorzy doszli do wniosku, że powołanie zespołu śledczego jest do zbadania sprawy niezbędne, ze względu na jej skalę.

Do prokuratury trafiło z komisji 10 zawiadomień, dotyczących łącznie 19 osób, m.in. byłego premiera Morawieckiego, ministrów Dworczyka, Sasina, Kamińskiego i Zagórskiego, kilku wiceministrów, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a także Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i członków zarządów Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Większość proponowanych zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, za co grozi do 3 lat więzienia.

W skład proponowanego zespołu śledczego ma wchodzić czterech doświadczonych prokuratorów. Prowadzone przez nich śledztwo będzie się wiązało z koniecznością składania licznych wniosków o uchylanie immunitetów poselskich.