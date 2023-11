Szefem klubu zostanie Mariusz Błaszczak, kandydatem na marszałka Sejmu będzie Elżbieta Witek, kandydatem na marszałka Senatu Marek Pęk - to poniedziałkowe decyzje klubu PiS. Poinformował o nich rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przed pierwszym posiedzeniem nowego Sejmu / Paweł Supernak / PAP

Mariusz Błaszczak w rozmowie z mediami przyznał, że będzie łączył funkcje szefa MON i szefa klubu PiS.

Jak podkreślił, kandydatką PiS na marszałka Sejmu RP jest Elżbieta Witek. Jak zaznaczył, to nie koalicja będzie decydowała o tym, kto będzie reprezentantem Prawa i Sprawiedliwości na ten urząd.

Wcześniej Rafał Bochenek mówił, że jeśli Elżbieta Witek nie uzyska większości, to będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Zaznaczył, że to samo dotyczy marszałka Marka Pęka.

Dobrym obyczajem dotychczas było tak, że jeżeli jakieś kluby typowały swoich przedstawicieli do prezydium Sejmu, do prezydium Senatu, wówczas wszystkie w zdecydowanej większości osoby, które zasiadały w tych izbach popierały te osoby - powiedział rzecznik PiS. Zaznaczył, że to jest element naszej demokracji wypracowany na przestrzeni ostatnich lat".

To prawo opozycji - stwierdziła w poniedziałek w Sejmie obecna marszałek Elżbieta Witek, komentując zapowiedzi opozycji, że nie poprze jej kandydatury.

"Nie będziemy poza Elżbietą Witek nikogo zgłaszać, bo to jest całkowicie niezgodne z praktyką sejmową dotychczas stosowaną" - powiedział natomiast Jarosław Kaczyński.

Opozycja zarzuca Elżbiecie Witek, że jest "jedną z twarzy psucia prawa, psucia porządku parlamentarnego, psucia zasad funkcjonowania Sejmu".

Wcześniej Donald Tusk podczas posiedzenia Rady Krajowej PO poinformował, że będzie rekomendował Małgorzatę Kidawę-Błońską na marszałka Senatu i Rafała Grupińskiego na wicemarszałka izby.

"Nie jest naszą rolą dzisiaj rozstrzygać, jak będzie wyglądał Sejm i Senat i władze Sejmu i Senatu po dwóch latach. Jedno przyjęliśmy z partnerami koalicyjnymi, że chcemy się dzielić pracą w sposób, który będzie cementował tę koalicję, ale też będzie nas wszystkich powoli uczył, że miejsce, które dostajemy to nie jest miejsce na zawsze" - zaznaczył lider PO.

W poniedziałek o godz. 16.00 planowane jest pierwsze posiedzenie Senatu RP XI kadencji.