Prezes NBP Adam Glapiński ocenił w wydanym oświadczeniu, że wszczęta przeciw niemu procedura o postawienie go przed Trybunałem Stanu może sparaliżować prace banku centralnego oraz "ustanowić niebezpieczny precedens w kraju i w skali międzynarodowej".

Adam Glapiński / Radek Pietruszka / PAP

Oświadczenie prezesa NBP Adama Glapińskiego

Prezes Narodowego Banku Polskiego ocenił w swoim czwartkowym wystąpieniu, że procedura ws. wniosku o TS może sparaliżować prace NBP.

Realizacja ustawowych uprawnień Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w stosunku do prezesa NBP oraz pracowników tego banku może sparaliżować prace tego banku. Wdrażane przez polityków postępowanie zmierzające do odwołania prezesa banku centralnego może doprowadzić do powstania niebezpiecznego precedensu, szczególnie w Polsce, ale także na skalę międzynarodową, w zakresie drastycznego kwestionowania wypracowanej przez lata zasady niezależności banków centralnych, w szczególności niezależności personalnej i funkcjonalnej - powiedział Glapiński w oświadczeniu zamieszczonym na kanale YouTube NBP.

Instrumentalne, w ocenie prezesa NBP, wykorzystanie procedury odpowiedzialności konstytucyjnej stanowi jego zdaniem nadużycie prawa.

Nie powinno to mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym. Prowadzi to do degradowania instytucji państwa polskiego i osłabia jego fundamenty. Jest to działanie bezprecedensowe, unikatowe w skali światowej, które będzie miało długoterminowy negatywny wpływ na postrzeganie Polski w relacjach z zagranicą - ocenił.

Glapiński zaapelował o głęboką rozwagę i zaniechanie działań o - jego zdaniem - charakterze czysto politycznym, obiektywnie nieuprawnionych oraz szkodliwych. Całe oświadczenie można przeczytać TUTAJ .

Glapiński naruszył Konstytucję?

Wcześniej w czwartek odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w celu ustalenia harmonogramu prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 24 września, zostaną na nie wezwani pierwsi świadkowie.

Grupa posłów rządzącej koalicji zarzuca prezesowi NBP naruszenie Konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP. W ocenie członków zarządu NBP, wniosek ten jest próbą złamania niezależności polskiego banku centralnego.