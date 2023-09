Reżyserka dość klarownie wyraziła też swoją opinię na temat obecnej władzy i obaw związanych z ewentualną wygraną PiS w najbliższych wyborach.

Gdy wygra PiS, będzie paskudnie, trzecia kadencja zabetonuje szczeliny, które pozwalają jeszcze oddychać wolnością, ale to nie znaczy, że ludzie nie będą normalnie żyć. Będą jak w wierszu Woroszylskiego "Państwa faszystowskie" - powiedziała.

Agnieszka Holland zapowiedziała wystąpienie na drogę prawną przeciwko ministrowi sprawiedliwości.

"Post Zbigniewa Ziobry w sposób oczywisty narusza moje dobra osobiste i stanowi zniesławienie. Nie mogę pozostać obojętna na tak otwarty i brutalny atak ze strony osoby piastującej w Polsce bardzo ważną konstytucyjną funkcję ministra sprawiedliwości i jednocześnie prokuratora generalnego. (...) W naszym kraju, doświadczonym śmiercią, okrucieństwem i cierpieniem milionów podczas II wojny światowej, porównanie do sprawców tych zdarzeń jest wyjątkowo bolesne i wymaga odpowiedniej reakcji. Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę" - napisała Holland w oświadczeniu opublikowanym przez jej pełnomocniczkę Sylwię Gregorczyk-Abram.

Reżyserka dodała, że jest córką łączniczki Powstania Warszawskiego i wnuczką ofiar Holocaustu.

Czy Ziobro powinien przeprosić Holland?

W najnowszym sondażu IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" uczestnikom zadano pytanie: "Czy Twoim zdaniem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien przeprosić reżyser Agnieszkę Holland za słowa porównujące ją z propagandzistami III Rzeszy?".

55,2 proc. osób stwierdziło, że tak powinno się stać (41,1 proc. uczestników wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 14,1 proc. - "raczej tak").

Przeciwnego zdania jest 28,1 proc. uczestników badania: 10,3 proc. - "raczej nie", 17,8 proc. - "zdecydowanie nie".

Zdania na ten temat nie ma 16,7 proc. ankietowanych.

/ Grafika RMF FM

81 proc. wyborców opozycji (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica) twierdzi, że Ziobro powinien przeprosić Holland. Jeśli chodzi o zwolenników obozu rządzącego - ponad połowa twierdzi, że minister sprawiedliwości nie powinien przepraszać reżyserki (54 proc.).

Jeśli chodzi o wyborców Konfederacji, zdania są podzielone. 37 proc. uważa, że Ziobro powinien przeprosić Holland. Przeciwnego zdania jest 39 proc. osób z tej grupy.

Sondaż IBRiS dla RMF FM i "Rzeczpospolitej" został przeprowadzony w dniach 15-16 września na próbie 1100 osób metodą CATI.

Ziobro: Polscy żołnierze są nikczemnie oskarżani przez panią Holland

Zbigniew Ziobro krytykował wypowiedzi Agnieszki Holland także podczas sobotniej rozmowy Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Pani Holland kłamliwie mówi, że w Polsce rządzą faszyści. A później zagraniczne media będą to opisywać. Czy polska demokracja opiera się na tym, że Polacy wybierają faszystów? Czy w Polsce rządzą faszyści i chcą budować obozy koncentracyjne i komory gazowe - którzy będą w ten sposób mordować uchodźców? Tak mówi pani Holland - powiedział Ziobro.

Ocenił, że są to najbardziej obraźliwe słowa, jakich można użyć, mówiąc o Polakach. To pogarda wobec Polaków. Jak można mówić, że Polacy wybrali nazistów, brunatną hołotę, która chce w przyszłości - jak zrozumiałem ze słów pani Holland - mordować na masową skalę uchodźców? - kontynuował i dodał: To kompletny odlot.

Stwierdził, że odpowiedzialność za słowa Agnieszki Holland dotyczące żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej ponosi Donald Tusk. Jeżeli pani Holland porównuje polskich żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej do nazistów, to Donald Tusk jest za to moralnie odpowiedzialny, bo nie protestuje. On pierwszy powinien zaprotestować. To jego koleżanka i jego wspiera w wyborach - mówił Ziobro.

Polscy żołnierze są nikczemnie oskarżani przez panią Holland, są porównywani do bandytów, sadystów, a nawet nazistów, którzy wywozili Żydów do obozów koncentracyjnych. Jak można nie zaprotestować wobec takich słów? - pytał.

Ziobro wskazał, że Holland "wpisuje się w narrację Łukaszenki i Putina", atakując polskie bezpieczeństwo. Myślę, że pani Holland chcąc żeby wygrała opozycja pod wodzą Donalda Tuska, liczy na to, że ten mur (zapora na granicy polsko-białoruskiej - przyp. red.) zostanie zniesiony. A miliony, hordy tych islamskich, nieznanych nam "uchodźców" wtargną do Polski i będą destabilizować nasz kraj - powiedział.