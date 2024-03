Wygrała koncepcja całkowitej likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rządowy zespół kończy prace nad projektem ustawy, która sprawi, że ta państwowa instytucja przesatanie istnieć. Efekty mamy poznać w końcu miesiąca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

10 listopada 2023 roku sejmowa większość - liderzy PO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy - parafowali umowę koalicyjną, której jeden z zapisów dotyczy likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zapisano w nim, że CBA zostanie zlikwidowane, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. "Dzięki temu wzmocniona będzie walka z korupcją, całkowicie porzucona przez poprzednią władzę" - czytamy w umowie.

Szczegóły zmian

Według najnowszych informacji, do których dotarł RMF FM, kompetencje Centralnego Biura Antykorupcyjnego mają przejąć inne instytucje - jedna z nich zostanie specjalnie stworzona. Będzie to Centralne Biuro Zwalczania Korupcji.

To ma być służba, która będzie przy policji - tak jak Centralne Biuro Śledcze Policji. Tam mają być te główne kierunki do zwalczania korupcji - powiedział RMF FM rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zwalczaniem korupcji ma się też zajmować - jak dotychczas, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - ma to od dawna w swych kompetencjach. Natomiast tzw. czynności analityczne i kontrolne, czyli między innymi kontrolę oświadczeń majątkowych ma przejęć Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak zaznaczył Jacek Dobrzyński, ustawa ma dać dość długi czas na przeprowadzenie tych zmian od wejścia w życie nowych regulacji - likwidacja CBA nie nastąpi natychmiast.

Ustawa jest w fazie przygotowania. Staramy się to zrobić w miarę szybko, ale przede wszystkim dokładnie. Planowane jest, że do końca marca zarys, ta propozycja ustawy powstanie, następnie zostanie skierowana do Rady Ministrów, w następnej kolejności do Sejmu, następnie do prezydenta - wyjaśnia rzecznik ministra koordynatora specsłużb.

Co na to prezydent?

W tym planie kluczową rolę odgrywa prezydent Andrzej Duda, który musi podpisać ustawę, by weszła w życie.

Jak odnosi się do planów rządu w sprawie przyszłości CBA? Jest bardzo mało prawdopodobne, że prezydent podpisze ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne - mówią urzędnicy kancelarii Andrzeja Dudy.

O CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w roku 2006, podczas pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości (trwającej w latach 2005-2007).

Pierwszym szefem CBA był Mariusz Kamiński.