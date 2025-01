Liderka białoruskiej opozycji rozpoczęła wizytę w Polsce w środę, tego dnia spotkała się z premierem Donaldem Tuskiem, rozmawiała też z ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką oraz z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią.

W czwartek Cichanouska rozmawiała też z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, a wieczorem spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Wybory na Białorusi to kolejna farsa"

W środę Cichanouska zabrała głos podczas wspólnego posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych oraz komisji ds. UE, a także senackiej komisji spraw zagranicznych.

Nawiązując do zaplanowanych na 26 stycznia wyborów prezydenckich na Białorusi, powiedziała, że to będzie "kolejna farsa, którą Alaksandr Łukaszenka będzie nazywać wyborami".

Nie musimy czekać na dzień wyborczy, by wiedzieć, jaki będzie wynik, nie ma warunków do przeprowadzenia uczciwych wyborów na Białorusi. Zachęcam polski Sejm i Senat, by odrzucił tę farsę, tak jak uczyniło już wiele parlamentów i rządów. Reżimu nie można legitymizować, to nie będą wybory, to będzie proces bardziej wojskowy niż demokratyczny. Nie ma autonomicznych kandydatów, nie ma obserwatorów, nie ma kontrkandydatów, ponieważ siedzą w więzieniu - powiedziała Cichanouska.