Jak informuje reporter RMF FM rolnicy protestujący w Warszawie są niezadowoleni z rozmów z Marszałkiem Sejmu.

Nie padły żadne konkrety. Marszałek zaproponował, że w Sejmie mogą powstać grupy robocze, by wypracować rozwiązania dla rolnictwa. Nic więcej, na razie protesty będą trwały, tak długo jak te postulaty nie będą realizowane - tak po spotkaniu z Szymonem Hołownią mówił Stefan Wójcik - przedstawiciel protestujących rolników.

Zwracając do uczestników protestu Wójcik mówił, że "nie ma żadnego porozumienia, są postulaty, teraz czekamy na ruch parlamentu i rządzących". To co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Nasz głos został usłyszany - dodał.

Rolnicy są też rozczarowani, że nie dojdzie do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, który jest w Czechach. Po wyjściu delegacji z Sejmu protestujący rolnicy ruszyli sprzed parlamentu w kierunku kancelarii premiera.

Rolnicy domagają się ograniczenia importu towarów rolnych z Ukrainy i wycofania się polskiego rządu z unijnego Zielonego Ładu.