Polityk po raz ósmy startował w wyborach do Izby Gmin, ale dopiero po raz pierwszy udało mu się zdobyć mandat.

W czasie, gdy Wielka Brytania była w UE, Farage kilka razy zdobywał mandat eurodeputowanego. Wynikało to z faktu, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii obowiązywała ordynacja proporcjonalna, która jest znacznie korzystniejsza dla mniejszych partii niż ordynacja większościowa, która obowiązuje w wyborach do Izby Gmin.

Czwartkowe wybory do Izby Gmin zdecydowanie wygrała opozycyjna Partia Pracy, która według exit poll, uzyskała 410 mandatów.

Termin brexitu

Wielka Brytania o północy (czasu kontynentalnego) z 31 stycznia na 1 lutego 2020 roku przestała być oficjalnie członkiem Unii Europejskiej.

Brexit był pierwszym - i, jak do tej pory, jedynym - przypadkiem wystąpienia któregoś z państw członkowskich UE. W efekcie Unia straciła prawie 5,5 proc. swojej powierzchni, niemal 13 proc. ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarzała 15 proc. unijnego PKB.



Reform UK to dawna Brexit Party

Obecna partia Reform UK została założona w styczniu 2019 roku przez Nigela Farage'a. Wówczas (do 2021 r.) nosiła nazwę Brexit Party. Jej celem miało być doprowadzenie do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Referendum ws. wyjścia z UE

23 czerwca 2016 roku na Wyspach Brytyjskich odbyło się referendum w sprawie wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej. Nie miało ono mocy wiążącej dla brytyjskiego rządu - głosowało w nim 72,2 proc. uprawnionych, spośród których 51,89 proc. opowiedziało się za brexitem.

Farage sprzed 11 lat

Nigel Farage w lutym 2013 roku udzielił wywiadu dziennikarzowi RMF FM Krzysztofowi Berendzie . Farage był wówczas eurodeputowanym i przewodniczącym brytyjskiej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa UKIP.

Dlaczego Wielka Brytania miałaby dawać cokolwiek Polsce? Dlaczego miałbym dać wam pieniądze na nową linię metra w Warszawie? Dlaczego nie pomagać Afryce albo Indiom? Ja nie chcę być w Unii z Polską - mówił wówczas.

Główny adwersarz premiera Davida Camerona podkreślał w 2013 r., że nie podoba mu się to, iż 42 tys. dzieci mieszkających w Warszawie otrzymuje brytyjskie zasiłki. Przepraszam bardzo, ale to nie ma sensu! - dodał.