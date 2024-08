"Prezydent - jako gwarant ciągłości władzy państwa - zarządzał wybory, przyjmował dymisje rządów i desygnował nowych premierów. W sytuacji kohabitacji Andrzej Duda wielokrotnie apelował o dialog i zgodę w najważniejszych dla Polski sprawach" - napisano w komunikacie.

Podkreślono też, że w ciągu ostatniego roku urzędowania Andrzej Duda złożył wizyty we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, czyli "w Marynarce Wojennej, Siłach Powietrznych, Wojskach Specjalnych, Wojskach Obrony Terytorialnej, a także Wojskach Lądowych". Wspomniano też o spotkaniach prezydenta ze strzegącymi granic funkcjonariuszami straży granicznej, policji i żołnierzami, by zapoznać się z sytuacją na odcinkach z Ukrainą i Białorusią.

Media publiczne, Wąsik i Kamiński, wsparcie Ukrainy i nie tylko

Zrecenzowano działania głowy państwa w ciągu ostatniego roku w kwestiach m.in. bezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, zdrowia, mediów publicznych, prawa czy rolnictwa, ekologii i klimatu.

Wspomniano także, że prezydent brał udział w czterech Radach Bezpieczeństwa Narodowego, odbył ponad 100 wizyt krajowych i zagranicznych, podpisał 83 ustawy i przyznał niemal 50 awansów generalskich. Udzielił także 61 wywiadów mediom polskim i zagranicznym, w tym największym amerykańskim stacjom CNN, CBNC (dwukrotnie) i Fox News (czterokrotnie) oraz redakcji POLITICO i agencji Bloomberg.

Przypomniano to, że dniu 25. rocznicy wejścia Polski do NATO prezydent wraz z premierem Donaldem Tuskiem złożył wizytę w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem. Potem omawiał rolę USA w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie oraz potrzebę dalszego wspierania wojskowego Ukrainy z Donaldem Trumpem. Prezydent uczestniczył także w szczycie NATO w Waszyngtonie.

Odniesiono się także do konkretnych wydarzeń politycznych, m.in. do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Początek roku i początek nowej kadencji Sejmu to także powstanie sporu co do skuteczności ułaskawienia z 2015 roku zastosowanego przez Prezydenta RP wobec Ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych 20 grudnia 2023 r., pomimo udzielenia aktu łaski, w związku z decyzjami podejmowanymi podczas kierowania Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, wykrywającym i przeciwdziałającym przestępstwom korupcji. W celu przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie, Prezydent zaprosił na rozmowę Marszałka Sejmu (...)." - można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podkreślono także na przykład to, że w ostatnim roku Pałac Prezydencki w Warszawie zwiedziło ponad 11 tys. osób. "Odwiedzający siedzibę głowy państwa mieli możliwość zapoznania się z historią tego miejsca oraz zobaczenia z bliska jak wygląda codzienne funkcjonowanie Kancelarii Prezydenta RP".

"Podobnie jak w poprzednich latach, Prezydent aktywnie promował polską kulturę i naukę oraz wiedzę o polskiej historii, dbał o dziedzictwo narodowe Rzeczypospolitej oraz promował postawy patriotyczne i obywatelskie związane z umacnianiem tożsamości narodowej" - napisano również w podsumowaniu przygotowanym przez KPRP.