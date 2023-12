Premier zapowiedział, że w piątek lub sobotę podpisze rozporządzenie o 0 VAT na żywność. Mateusz Morawiecki zaznaczył także, że do Sejmu zgłoszone zostały także inne projekty. Wakacje kredytowe i tarcza energetyczna zaproponowane przez PiS, są jednak zdaniem szefa rządu "blokowane".

Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell / PAP

W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie o zerowym VAT na żywność - zapowiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

"Zdecydowałem o tym, że jutro lub pojutrze będziemy pracować do samego końca; podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAcie na żywność. Na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego" - zadeklarował premier.

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzone od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku.

20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

"Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VATu na żywność. Słyszałem z tej izby, że gdybyśmy naprawdę chcieli to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła" - mówił w Sejmie Morawiecki do polityków opozycji.

Morawiecki o wakacjach kredytowych

Morawiecki podkreślił, że rząd PiS zaproponował projekt ws. wakacji kredytowych w taki sposób, aby skorzystać z tego mogło ponad 1 mln polskich rodzin. "Ponad milion polskich rodzin martwi się inflacją, wysokimi ratami kredytowymi, tymczasem marszałek Sejmu i opozycja dzisiejsza, która być może ma większość w tej izbie, blokuje ten projekt" - stwierdził premier.

Zaznaczył też, że opozycja zaproponowała swój projekt. "Otóż ten bieda-projekt wakacji kredytowych zaproponowany przez PO obejmuje 50-60 tys. polskich rodzin (...). Projekt PO, projekt Polski 2050, drastycznie ogranicza możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w przyszłym roku. Ten projekt wygląda tak, jakby był pisany w siedzibie jakiegoś banku" - stwierdził Morawiecki.

Morawiecki o tarczy energetycznej

Zaproponowaliśmy kilka tygodni temu tarczę energetyczną; włożyliście nasz projekt do zamrażarki sejmowej, zaproponowaliście swój projekt, który okazał się projektem KO: kompromitacja obywatelska - powiedział w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Odniósł się też do tzw. ustawy wiatrakowej.

Szef rządu wskazał, że w projekcie znalazł się zapis, "że wiatraki można było lokować w odległości 300 metrów, a nawet (..) bliżej, niż 300 metrów od domów i gospodarstw domowych"; "założyliście tam wywłaszczanie Polaków, aby ziemia rolna mogła być w bardzo prosty sposób odrolniona bez żadnych procedur, bez żadnych kwalifikacji o charakterze strategicznym" - dodał.

Morawiecki pytał, kto pisał ustawę wiatrakową, sugerując, że proces powstawania tego projektu powinien zostać objęty pracami komisji śledczej.