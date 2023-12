​Sąd Najwyższy stwierdził ważność referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego 15 października tego roku wraz z wyborami parlamentarnymi. Referendum, choć jest ważne, nie jest wiążące.

Prezes SN Joanna Lemańska (C) i sędziowie SN Paweł Czubik (P) i Marek Dobrowolski (P) w Sądzie Najwyższym w Warszawie / Albert Zawada / PAP

Po rozpatrzeniu 2 tys. 274 protestów wyborczych Sąd wydał w tej sprawie uchwałę, do której zdania odrębne złożyło trzech z 16 sędziów.

Wynik referendum nie jest wiążący

Referendum, choć jest ważne, nie jest wiążące, bo w głosowaniu wzięło udział nie więcej niż połowa, bo tylko niecałe 41 proc uprawnionych.

Wynik ten, chociaż w świetle art. 125 ust. 3 Konstytucji RP nie ma charakteru wiążącego, jednak ma znaczenie w demokratycznym państwie prawnym - podkreślała w uzasadnieniu prezes Izby Kontroli Sądu Najwyższego Joanna Lemańska.

Sąd zwrócił uwagę, że ponad 90 proc. uczestników głosowania udzieliło na 4 pytania referendum tej samej, negatywnej odpowiedzi.

316 protestów uznano za zasadne

Za zasadne SN uznał 316 protestów, spośród których 285 miało tożsame zarzuty. Jeden protest został uznany za częściowo zasadny. Natomiast 44 protesty uznano za niezasadne, a 1 tys. 914 pozostawiono bez dalszego biegu.

Jednym z głównych wątków wskazywanych w protestach była kwestia pytania głosujących przez członków komisji referendalnych o wolę pobrania karty do głosowania w referendum.

Z treści protestów, a także licznych relacji medialnych wynika, że było to zjawisko masowe - ocenił zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Jak zauważył "rzeczywistej skali nieprawidłowości nie oddaje liczba złożonych protestów, ponieważ - jak pokazuje praktyka i doświadczenie życiowe - na ich wniesienie decydują się nieliczni".

"Ktoś, coś, gdzieś powiedział ..."

Jak podkreślił prok. Hernand, "Prokurator Generalny, jako rzecznik idei państwa prawa, nie może przejść do porządku dziennego nad stwierdzonymi faktami naruszeń prawa i nad skalą tych naruszeń".

Ustawodawca nie przewidział podjęcia przez SN uchwały o nieważności referendum w całości, bo nawet unieważnienie głosowania we wszystkich obwodach skutkuje ponownym przeprowadzeniem głosowania - zaznaczył zastępca PG. Jak dodał, w związku z tym "nie jest w stanie zająć kategorycznego stanowiska".

Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak zaznaczał natomiast, że w żaden sposób nie można przyjąć, by protesty uznane za zasadne wpłynęły na ogólny wynik referendum. Argumenty, o których wspominał prokurator, najczęściej dotyczą aspektów medialnych, nieodzwierciedlonych w materiale dowodowym. Ktoś, coś, gdzieś powiedział - ocenił Marciniak.

Do czwartkowej uchwały SN w sprawie ważności referendum zgłoszono trzy zdania odrębne.

Kto rozstrzyga o ważności referendum?

O ważności referendum ogólnokrajowego SN rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie sprawozdania z głosowania przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznanych protestów.

Rozstrzygnięcie SN co do ważności referendum nie jest związane z kwestią wiążącego lub niewiążącego wyniku tego referendum. Referendum przeprowadzono w niedzielę 15 października br. razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Frekwencja w referendum wyniosła 40,91 proc.; jego wyniki nie były więc wiążące.