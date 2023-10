Najbliższe dni przyniosą nam zdecydowaną zmianę pogody. Możemy zapomnieć o ciepłej i słonecznej aurze. Zamiast tego czeka nas ochłodzenie, deszcz, a nawet... pierwsze przymrozki.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski podkreśla, że temperatura nadal utrzyma się powyżej wartości charakterystycznych dla tej pory roku.



Październik w pierwszych dniach miesiąca rozpieścił nas rekordowo letnimi temperaturami, stąd wrażenie, że pogoda się popsuła - tłumaczy rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Podkreśla, że temperatura jest o stopień lub nawet dwa wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku. Gdyby nie deszcz i wiatr, bardziej byśmy to odczuwali - zapewnia.

Niże przyniosą zmianę pogody

Niestety, w weekend kolejne niże ściągną do Polski chłodne powietrze polarne morskie, które pogłębi dyskomfort, a odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa od te, którą zobaczymy na termometrach. Na ogół będzie deszczowo, szczególnie w północnej połowie kraju, oraz wietrznie.



W nocy z piątku na sobotę i w sobotę wiatr może być, zwłaszcza nad morzem, groźny - ostrzega IMGW. A to dlatego, że w nocy niż nad Bałtykiem gwałtownie się pogłębi. Wiatr będzie wiał z prędkością do 95 km/h.