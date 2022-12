Trudna sytuacja na drogach na południu kraju. W Małopolsce pada deszcz ze śniegiem. Wojewoda Łukasz Kmita w RMF FM apeluje do kierowców, by nie wyjeżdżali w trasy, jeśli absolutnie nie muszą. Na drogi został wysłany cały dostępny sprzęt. Zablokowana jest m.in. DK28 w miejscowości Osielec, korkuje się autostrada A4. Z utrudnieniami należy liczyć się także na drodze krajowej 94 i trasie S7.

Apelujemy do wszystkich kierowców z jednej strony o bezpieczną jazdę. Kto nie musi wyjeżdżać, niech pozostanie w domu - mówi RMF FM wojewoda małopolski Łukasz Kmita. / Shutterstock

Z powodu śnieżycy warunki na drogach Małopolski są bardzo złe - ostrzega wojewoda Łukasz Kmita. Wszystko za sprawą niżu Brygida, który pojawił się nad Polską.

Od godzin popołudniowych na terenie Małopolski notujemy bardzo intensywne opady śniegu. Apeluję do kierowców, aby bardzo ostrożnie przyłożyli się do jazdy - przekazał wojewoda małopolski.

Śnieg pada szczególnie intensywnie w regionach wokół Krakowa, Miechowa, Olkusza, a także na terenie Podhala.

Zablokowane drogi

Zablokowana jest m.in. droga krajowa 28 w miejscowości Osielec. Objazd dla samochodów osobowych jest prowadzony przez miejscowość Bystra Podhalańska. Wojewoda ostrzega, że utrudniony może być także przejazd drogą krajową numer 94, a także w rejonach tatrzańskich. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ze względu na trudne warunki atmosferyczne wprowadziła ograniczenie prędkości w tunelu na wysokości Skomielnej Białej na trasie S7 do 70km/h w obu kierunkach. Korek tworzy się też na autostradzie A4 od strony Katowic przed bramkami w Balicach.

Służby dostały dyspozycję ode mnie, aby natychmiast na drogi wyjechał cały sprzęt, którym dysponują - przekazał Łukasz Kmita. Wojewoda zaleca, aby wszyscy, którzy planują dłuższą trasę, sprawdzili sytuację na drogach na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Można zobaczyć na kamerkach, jakie warunki panują, a dzięki temu uchronić się od stania w korku. Podgląd jest praktycznie na każdej drodze krajowej - przekazał Kmita.

Według danych meteorologicznych miejscowo spaść może nawet do 20 cm śniegu.

Prognozowane są dalsze opady śniegu. Apelujemy do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę. Kto nie musi wyjeżdżać, niech pozostanie w domu - powiedział Kmita.

Sprawdź prognozę pogody

W nocy zachmurzenie będzie duże, tylko na północy kraju można liczyć na większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie prognozowane są intensywne opady deszczu. Na pozostałym obszarze będą to opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południu woj. śląskiego i małopolskiego także marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Na nizinach najwięcej śniegu przybędzie na Lubelszczyźnie i południu Mazowsza - nawet 10 cm. Natomiast w Karpatach i Beskidzie Śląskim oraz Beskidzie Żywieckim spadnie do 20 cm śniegu.

Na północy wystąpią mgły marznące z widzialnością do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -11 stopni Celsjusza na Pomorzu, -2 w centrum, do 2 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno wschodni. W Tatrach porywy wiatru wyniosą do 90 km/h - tam wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.