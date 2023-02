Chociaż ostatnie dni wydawały się zapowiedzią wiosny, to czeka nas jeszcze powrót zimy. W ostatni weekend ferii śnieg spadnie w całym kraju. Najwięcej w górach - nawet do 15 cm. Będzie to jednak tylko chwilowe ochłodzenie. Już od przyszłego tygodnia wróci prawdziwie wiosenna aura.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czwartek będzie jeszcze w układzie wysokiego ciśnienia, spokojna pogoda, bardzo ciepło, jak na luty, bo nawet 13 stopni C w woj. lubuskim, dolnośląskim, w centrum może w okolicach 6 - 7 stopni C. Na wschodzie chłodniej - w około 0 - 1 stopnia, ale bez niebezpiecznych zjawisk - prognozuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Niż Xerxes przyniesie zmianę pogody Ale już w nocy z czwartku na piątek i w piątek będą do Polski wkraczały fronty atmosferyczne związane z niżem Xerxes. Przyniosą one dynamiczną pogodę, przede wszystkim ze względu na chłodniejsze, wilgotne powietrze. Początkowo pojawią się opady deszczu, ale w weekend będzie padał śnieg - wyjaśnia.

Zgodnie z prognozą miejscami opady będą dosyć intensywne, szczególnie w górach, gdzie może spaść nawet 15 cm. W województwie zachodniopomorskim i pomorskim pokrywa śnieżna sięgnie maksymalnie 7 cm. W pozostałej części kraju ok. 1 cm.



Śnieg będzie bardzo mokry, będzie się mocno lepił, na drogach i chodnikach bardzo ślisko - przestrzega Walijewski.



Ocenia, że poza górami biały puch dłużej się nie utrzyma. Trochę poleży na północy, ale w pozostałej części kraju stopnieje, bo temperatury będą dodatnie. Wysoko w górach wciąż biało Co prawda szaro zrobiło się w Bieszczadach, w Karkonoszach w obszarach podgórskich też śnieg stopniał, ale wysoko jest wciąż biało. W Beskidach również pokrywa śnieżna liczy kilkadziesiąt centymetrów, a w Tatrach nawet półtora metra i jeszcze dopada, wiatr się uspokoił, więc będą bardzo dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Po weekendzie napłynie kolejny wyż, tym razem naprawdę z ciepłym powietrzem. W dzień będą - wysokie, jak na luty - temperatury: 7 - 8 stopni, a może gdzieniegdzie nawet wartości dwucyfrowe. W nocy ochłodzenia. W południowej części kraju do minus 7. Zobacz również: Silny wiatr w Polsce. Alerty pierwszego i drugiego stopnia

Ciepły, ale wietrzny początek tygodnia. Sprawdź prognozę

Uwaga na oblodzone drogi. Alerty dla kilku regionów

Czeka nas ciepła niedziela. Opady na południu