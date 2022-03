Dziś - 21 marca 2022 r. świętujemy pierwszy dzień wiosny. To czas przebudzenia roślin i ich wegetacji, wydłużania się dni i coraz wyższych temperatur.

Wyróżniamy aż cztery rodzaje wiosny:

Wiosnę astronomiczną

Wiosnę kalendarzową

Wiosnę meteorologiczną

Wiosnę fenologiczną.

Czym się różnią? Data rozpoczęcia wiosny astronomicznej jest ruchoma i wiąże się z momentem, w którym Słońce osiąga punkt równonocy wiosennej, zwany punktem Barana. Dokładnie nastąpiło to 20 marca o godzinie 16:33. Oznacza to, że od teraz dnie będą coraz dłuższe, a noce coraz krótsze aż przesilenia letniego (21 czerwca).

Wiosna kalendarzowa zawsze przypada w ten sam dzień - 21 marca. Potrwa do czerwca.

Wiosna termiczna jest związana z temperaturą powietrza. Jest to okres, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15 stopniami C.

Mamy jeszcze wiosnę fenologiczną. Ta pora zaczyna się gdy rośliny rozpoczynają wegetację, kwitną przebiśniegi i krokusy.

Pierwszy dzień wiosny - zwyczaje

Z kalendarzowym rozpoczęciem wiosny związane jest też szereg zwyczajów. 21 marca w Polsce przedszkolaki i uczniowie zwyczajowo żegnają zimę i z tej okazji topią symboliczną marzannę - kukłę wypchaną np. słomą. Inni szukają okazji, by nie pojawić się w szkole, bo 21 marca to też Dzień Wagarowicza.

Kiedyś zabawy i obrzędy związane z rozpoczęciem wiosny trwały nawet do pierwszej porównonocnej pełni Księżyca. Młodzi wyruszali na łąki i do lasu w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek, z których następnie "budowali" wiechy.

Początek wiosny to też czas przepędzania zła. Aby to zrobić, wietrzono i sprzątano domostwa oraz obejście, prano i szykowano nowe ubrania. Pieczono również i malowano jajka. Topienie marzanny zostało w naszych współczesnych zwyczajach, choć robią to dzieci, a obrzęd zmienił się bardziej w zabawę.