Temperatura wyniesie - 4 st. C. na południu, 0 w centrum, a najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie słupki rtęci pokażą maksymalnie 4 st.

Czwartek z dużym zachmurzeniem

W drugi dzień świąt na północy i północnym zachodzie opady deszczu i mżawki, a na południu początkowo silne zachmurzenie i mgły marznące, ograniczające widzialność do dwustu metrów. Temperatura wyniesie od 0 do 1 st. C na południu do 7 st. C na wybrzeżu.

W nocy z czwartku na piątek na północy i północnym zachodzie opady deszczu i mżawki. Na pozostałym obszarze silne zachmurzenia i mgła marznąca, ograniczająca widoczność do dwustu metrów.

Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy

Jaka obecnie jest temperatura w polskich miastach? Gdzie wiatr wieje najmocniej? Sprawdźcie na naszych mapach pogodowych: