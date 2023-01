Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W większości przypadków obowiązują one od sobotniego wieczora do niedzielnego poranka.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenia wydano dla powiatów nadmorskich - puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, sławieńskiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, gryfickiego, kamieńskiego, a także Świnoujścia, Koszalina i Słupska. Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Kolejne ostrzeżenia dotyczą południowej Polski, a konkretnie powiatów przygranicznych. Alerty wydano dla części Dolnego Śląska, Opolszczyzny, woj. śląskiego, a także niektórych powiatów Małopolski i Podkarpacia.

W przypadku powiatów żywieckiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego, krośnieńskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i Nowego Sącza ostrzeżenia obowiązują nie do niedzielnego poranka, ale do niedzielnego wieczora. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południa i południowego zachodu.