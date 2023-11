Centrum apeluje, by pamiętać o usunięciu z parapetów i podwórek wszystkich przedmiotów, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować w bezpieczne miejsce samochody i nie parkować pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom - przede wszystkim tym przebywającym na zewnątrz.



Trzeba też przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Z tego powodu RCB apeluje do kierowców by uważali podczas jazdy ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, a także na ryzyko zdmuchnięcia samochodu z drogi przy wyjeździe na otwartą przestrzeń z osłoniętego fragmentu drogi.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina też o numerze alarmowym 112 i prosi, by o przypadkach, które mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa niezwłocznie informować straż pożarną.

Żółte alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim (powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki, ząbkowicki);

(powiaty: kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki, ząbkowicki); opolskim (powiaty: nyski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski);

(powiaty: nyski, prudnicki, krapkowicki, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski); śląskim (powiaty: raciborski, rybnicki, Rybnik, wodzisławski, Żory, Jastrzębie-Zdrój, pszczyński).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują od godziny 11 w czwartek, do południa w piątek.

Pomarańczowe alerty drugiego stopnia ogłoszono w województwach:

śląskim (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki);

(powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki); małopolskim (powiaty: wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki);

(powiaty: wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki); podkarpackim (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

W regionach tych przewidywane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w czwartek w porywach do 70. W nocy w porywach do 110 kilometrów na godzinę z kierunków południowych.

Alerty drugiego stopnia obowiązują od godziny 12 w czwartek, do godziny 20 w piątek.

Czwartek ciepły i pogodny

W czwartek w całym kraju będzie pogodnie, bez opadów. Nieco więcej chmur będzie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 14 w centrum, do 16 stopni na południu.

-

W nocy na wschodzie zachmurzenie będzie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, tylko w centrum możliwe są przejaśnienia. Od zachodu w kierunku centrum przesuwać się będzie strefa słabych opadów deszczu. Najwięcej napada w woj. lubuskim do 15 mm.



Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 8 w centrum, do 11 stopni na zachodzie.