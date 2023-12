​Synoptycy ostrzegają przed śliskimi drogami po opadach marznącej mżawki. Gołoledź może wystąpić w wielu regionach, m.in. w województwie opolskim i na Dolnym Śląsku. Według prognozy IMGW w najbliższym czasie od zachodu opady śniegu przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Jeśli wybieracie się w trasę, to musicie bardzo uważać! Ślisko może być także na chodnikach i osiedlowych uliczkach!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi na Dolnym Śląsku.

Alerty obejmują powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubański, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, Wałbrzych, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

"Nad regionem występują ciągłe opady. Są to opady przeważnie śniegu przy temperaturze powietrza nieco powyżej 0 st. C (do 1 st. C). Niemniej temperatura gruntu miejscami jest nieco ujemna (do około -0,5 st. C), co sprawia, że opady mogą lokalnie być marznące i powodować gołoledź" - informuje wrocławski wydział IMGW.