Sobota będzie pogodnym dniem. Jedynie na krańcach wschodnich możliwe są zanikające opady śniegu lub deszczu. Temperatura będzie dodatnia - miejscami do 5 stopni na plusie.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Dziś za sprawą wyżu na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie z dodatnią temperaturą. Tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich może przelotnie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem.



Rano możliwe są jeszcze lokalne oblodzenia z uwagi na spadek temperatury w okolicy zera stopni Celsjusza. Ale w ciągu dnia temperatura powinna dość szybko rosnąć i będzie już na plusie na terenie całego kraju - mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski.



Termometry w kraju pokażą temperaturę na plusie: od 1 st. C do 5 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy kraju będzie silniejszy, gdzie w porywach może osiągać do 50 km/h.



Najbliższa noc może nadal być mroźna. Na południu kraju temperatura może spaść do -8 st. C., a w kotlinach górskich nawet do około -14 st. C.