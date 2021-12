Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem na południowym wschodzie kraju, a także intensywnymi opadami śniegu w rejonie Kaszub i Pomorza Gdańskiego. Trudne warunki pogodowe będą utrzymywały się do późnego wieczora.

Biegnąca pośród ośnieżonego lasu droga wojewódzka numer 884 w okolicy Korytnik. / Darek Delmanowicz / PAP

Według prognozy przygotowanej przez Annę Woźniak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, pogoda będzie zróżnicowana między północą a południem kraju.

Na północy kraju będzie pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Z kolei na południu prognozowane są rozpogodzenia - przekazała Anna Woźniak, synoptyk IMGW.

W południowej części kraju będzie wiele rozpogodzeń, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Z kolei na północy zachmurzenie duże, wystąpią przelotne opady śniegu a na Wybrzeżu opady deszczu ze śniegiem - dodała.

Na Pomorzu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 do 15 cm.

Zamiecie i zawieje śnieżne

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu w powiatach:

słupskim,

bytowskim,

człuchowskim,

chojnickim,

białogardzkim,

kołobrzeskim,

koszalińskim,

sławieńskim,

szczecineckim,

w Koszalinie.

Alerty obowiązują do godziny 21.

Ostrzeżenia przed mrozem. Pierwsze w tym sezonie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydal również pierwsze w tym sezonie ostrzeżenia przed silnym mrozem. Obowiązują one dla południowych części województw małopolskiego i podkarpackiego.

Późnym wieczorem lokalnie termometry mogą pokazać nawet -15 stopni C.

Alerty obowiązują do godz. 8 rano.

Ile stopni pokażą termometry w całym kraju?

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku i nad samym morzem. W przeważającej części kraju temperatura wyniesie ok. 1 st. C.

IMGW informuje, że wiatr wieje z kierunków zachodnich, będzie przeważnie umiarkowany i porywisty, dość silny nad morzem w porywach do 70 km/h. W centrum kraju porywy wiatru sięgną do 55 km/h.

Prognoza pogody na noc w piątku na sobotę

W nocy, w południowej części kraju ciągle spodziewanych jest dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Z kolei na północy będzie duże zachmurzenie z opadami śniegu. Na Wybrzeżu dalej przelotne opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna, ze względu na liczne rozpogodzenia wyniesie od -10 st. C do -5 st. C na południu kraju. W rejonach podgórskich w Karpatach lokalnie temperatura może spaść do -15 st. C.

W pozostałej części kraju temperatura wyniesie od -1 st. C do -5 st. C. Nad morzem będzie około zera.

Wiatr w całym kraju będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy porywisty a nad morzem w porywach do 60 km/h.