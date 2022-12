Duże zachmurzenie i opady śniegu, na wschodzie okresami intensywne. Tak zapowiada się niedziela. Wszystko to za sprawą niżu Brygida.

Tak o poranku wyglądał Kraków / Waldemar Stelmach / RMF FM

W niedzielę zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia możliwe są tylko na zachodzie. W dalszym ciągu będzie padał śnieg. We wschodniej połowie kraju - od Podlasia, przez Mazowsze po Podkarpacie i Małopolskę miejscami może spaść od 8 do 12 cm śniegu. Im dalej na zachód, tym opady będą słabsze - mówi Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,

Temperatura maksymalna wyniesie około minus 4 stopni Celsjusza w kotlinach Karpat i na północnym wschodzie, minus jeden w centrum, do około zera na krańcach zachodnich. Nad morzem prognozujemy do około 3 stopni na plusie. Na wschodzie wiatr może być porywisty, co w połączeniu z opadami może wywoływać zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzega Ogrodnik.