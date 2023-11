O poranku na Gorącą Linię dostaliśmy zdjęcie od naszego Słuchacza:

Pług odśnieżający miasto Włocławek / Gorąca Linia /

"Na trasie nie uświadczyliśmy ani jednej piaskarki. Jedyną jaką spotkaliśmy była ta bliżej Rzeszowa". Zdjęcia dostaliśmy o poranku z A4 odcinek Dębica-Tarnów"

/ Gorąca Linia /

/ Gorąca Linia /

Co czeka nas w nocy?

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże. Prognozowane są również przelotne opady śniegu. "Temperatura minimalna wyniesie od minus 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. minus 3 stopni na przeważającym obszarze kraju, do ok. zera nad morzem. Tam będzie najcieplej" - informują synoptycy.

Tam gdzie temperatura spadnie poniżej zera mogą wystąpić oblodzenia. Na drogach i chodnikach zrobi się ślisko.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem te porywy mogą osiągać do 70 km/h. Na Pomorzu Wschodnim możliwe jeszcze słabe burze.

Kolejne dni z podobną pogodą, z przelotnymi opadami śniegu, przy czym w poniedziałek, zwłaszcza w centrum, więcej chwil ze słońcem, a na południu i północy więcej opadów śniegu.