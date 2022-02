Noc ze środy na czwartek będzie pochmurna, z opadami deszczu i śniegu. Możliwe są oblodzenia dróg - powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak. Najbliższe dni zapowiadają się pochmurnie. W całym kraju mogą pojawić się opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

IMGW: Opady deszczu i śniegu, możliwe oblodzenia / Darek Delmanowicz / PAP

W nocy nadal przeważać będzie zachmurzenie duże z opadami śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem.

W rejonach podgórskich śniegu będzie przybywało. W rejonach Karpat przyrost pokrywy śnieżnej może sięgnąć nawet 10 centymetrów, a na pozostałym obszarze kraju do 3 centymetrów - przekazał synoptyk.



W nocy temperatura wyniesie od - 9 st. C na północnym wschodzie, - 2 st. C w centrum, do 1 st. C na zachodzie i nad morzem.

W związku ze spadkiem temperatury i opadami deszczu ze śniegiem, IMGW wydał ostrzeżenie o oblodzeniu, które obejmuje niemal cały obszar kraju z wyjątkiem krańców zachodnich - dodał.





/ IMGW-PIB / imgw.pl / Internet

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem nadal może być porywisty do 55 km/h. Czwartek będzie nadal pochmurnym dniem, jedynie na północnym wschodzie możliwe są większe przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od -7 st. C na północnym wschodzie do 1 st. C na zachodzie.

Czwartek pochmurny i na plusie

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w czwartek zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie oraz pod koniec dnia także w centrum opady deszczu.

Temperatura maksymalna na wschodzie oraz Podhalu od -2 st. do 0 st. Na pozostałym obszarze od 1 st. do 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h i tam lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.



W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Na wschodzie oraz w centrum opady śniegu i śniegu z deszczem, na pozostałym obszarze deszczu. W pasie od Żuław Wiślanych przez Kujawy, zachodnie Mazowsze, Ziemię Łódzką po Małopolskę przejściowo opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północnym wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów i osadzająca szadź.

W piątek uważajcie na gołoledź!

Temperatura minimalna od -8 st. na północnym wschodzie, około 0 st. w centrum do 4 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków południowych. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Na krańcach wschodnich opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszczu.

Na wschodzie miejscami opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na północnym wschodzie gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od -1 st. na północnym wschodzie, około 4 st. w centrum do 8 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Nad morzem wiatr w porywach do 55 km/h.