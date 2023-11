Wiatr będzie umiarkowany, okresowo porywisty, z najsilniejszymi porywami nad morzem sięgającymi do 70 km/h, nadal powieje z kierunków zachodnich.

Jaka pogoda w sobotę?

Opady śniegu w Lublinie / Wojtek Jargilo / PAP

W sobotę na niebie nadal będzie dużo chmur. Padać będzie głównie śnieg, ale zwłaszcza nad morzem możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Mogą się zdarzyć pojedyncze burze z opadami krupy śnieżnej. Miejscami w górach oraz nad morzem przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 10 cm.



Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, ok. minus 1 stopnia Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą 1-2 stopnie na plusie. Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim - ok. 4 stopnie.



Wiatr nadal będzie umiarkowany i porywisty. Nad morzem porywy będą najsilniejsze - do 70 km/h.