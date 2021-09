W 11 województwach możliwe silne i porywiste wiatry – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej, który wydał w tej sprawie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obowiązują one do 12:00.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczy województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W tych rejonach - jak donosi IMiGW - wiatr powieje z prędkością do 72 km/h, w porywach do 90 km/h.

Ostrzeżenie drugiego stopnia obejmuje tereny zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam powieje z prędkością do 90 km/h, w porywach do 115 km/h. Dla tych rejonów do godz. 10 obowiązuje też pierwszy stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody.

Jaka temperatura?

W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym-wschodzie, przez około 15 stopni w okolicach Warszawy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku i okolicach Szczecina - powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW.

W nocy mocniej wiać będzie jeszcze nad morzem, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć 65 km/h. Będzie pochmurno. Niewielkie opady dające w sumie do 2 mm deszczu spodziewane są głównie na wschodzie kraju.

Temperatura w nocy wyniesie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum, 12 na Dolnym Śląsku i 16 stopni w woj. lubuskim.

Na najbliższy weekend meteorolodzy zapowiadają stopniowe ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi w niedzielę i poniedziałek do 22-24 stopni Celsjusza.

