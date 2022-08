Dziś zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W Bieszczadach możliwe lokalne burze – poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od rana przybędzie chmur i wzrośnie zachmurzenie z umiarkowanego do dużego. Na północny i południowym-wschodzie wystąpią opady deszczu.

Oprócz opadów deszczu możliwe są słabe burze z porywistym wiatrem, głównie w Bieszczadach - powiedziała synoptyk.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 20 st. C na północy kraju i nad morzem, 25 st. C w centrum do 26 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich.

To ostatnie dni z chłodniejszą pogodą, kiedy odpoczywamy od upałów. Od połowy tygodnia temperatura zacznie rosnąć i w środę już na zachodzie kraju może być około 30 st. C - podsumowała.