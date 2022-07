Dziś zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze - powiedziała dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska. Temperatura maksymalna wyniesie do 23 stopni Celsjusza.

Dziś początkowo na krańcach wschodnich będzie jeszcze pogodnie, ale już w centrum oraz na zachodzie zachmurzenie będzie wzrastać i zacznie padać deszcz.

Koło południa na zachodzie i w centrum pojawią się burze. Najwięcej burz prognozowanych jest od pasa Warmii i Mazur, przez centrum Polski, aż po Śląsk i Małopolskę. Wieczorem zagrzmi też na wschodzie kraju - wyjaśniła synoptyk.

W trakcie burz opady deszczu mogą wynosić do 25 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych, w trakcie burz porywisty do 70 km/h.

Najchłodniejszym rejonem kraju będzie wschód, tam termometry pokażą maksymalnie do 20 st. C, nad morzem 21 st. C, a najcieplej będzie na zachodzie kraju do 23 st. C.

W zasadzie przez kilka najbliższych dni pogoda pod kątem temperatury będzie bardzo podobna, czyli trochę chmur, trochę słońca i od czasu do czasu lekki deszcz. Do wtorku nie spodziewamy się powrotu upałów powyżej 30 stopni Celsjusza - podsumowała synoptyk.

Jak zachowywać się podczas burzy?

W czasie burzy najlepiej zostać w domu. Jeśli jednak zaskoczy nas na zewnątrz to zmniejszmy ryzyko przestrzegając następujące zasady:

unikaj pozostawania na otwartej przestrzeni

nie stawaj jednak pod drzewem, słupem elektrycznym, metalowymi konstrukcjami (przyciągają pioruny)

najlepiej, jak schowasz się schowaj się w zagłębieniu terenu (np. w rowie) lub pod mocną konstrukcją (np. pod mostem)

nie wolno Ci przebywać podczas burzy w wodzie,

nie korzystaj ze sprzętu elektrycznego: wyłącz telefon komórkowy!

nie dotykaj niczego metalowego w trakcie burzy

Jeśli burza zastanie nas w samochodzie - nie opuszczajmy go, jeśli nie możemy schronić się w budynku. Nie zatrzymujmy też auta w pobliżu drzew.

Zasady bezpieczeństwa warto zastosować również, gdy podczas burzy przebywamy w domu. Należy zamknąć okna i do nich nie podchodzić. Wyłączmy urządzenia elektryczne oraz gazowe. Nie używajmy telefonu komórkowego.