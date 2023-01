Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na nowy tydzień. Wynika z niej, że najbliższe dni będą pochmurne, należy się też przygotować na opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Zachód słońca, widok z Kasprowego Wierchu / fot. Witold Kaszkin /

W poniedziałek przeważać będzie duże zachmurzenie. Prognozowane są opady deszczu, a na północno-wschodnich krańcach Polski również deszczu ze śniegiem. Wysoko

w Tatrach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 20 cm.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4-9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a na obszarze od Beskidu Sądeckiego po Bieszczady w porywach do około 80 km/h.

We wtorek nadal będzie pochmurno, a jedynie na zachodzie kraju pojawią się większe przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu.

Termometry pokażą maksymalnie 3-6 stopni. Chłodniej będzie na Podhalu - ok. 1 stopnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na Podhalu północny.

W środę prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu, a na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Przewidywana temperatura maksymalna to od 4 do 8 stopni. Chłodniej będzie miejscami na Podhalu, Kaszubach i Podlasiu - 2-3 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, w dzień na północy kraju umiarkowany i dość silny w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych.

Czwartek i piątek będą kolejnymi pochmurnymi dniami. Znów trzeba się przygotować na opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4-8 stopni. Chłodniej będzie na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę nadal będzie pochmurno z opadami deszczu lub mżawki. W górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 7 stopni, a na Podhalu około 2.

W niedzielę zobaczymy więcej słońca, a opady deszczu wystąpią już tylko miejscami. Termometry pokażą 4-7 stopni, a na Podhalu około 0. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w dzień na Pomorzu skręcający na północny.