Nowy tydzień przyniesie nam wiosenną pogodę. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na termometrach zobaczymy nawet 18 stopni. Spodziewać się też możemy pierwszych wiosennych burz. W nocy temperatura ma już nie spadać poniżej zera.

Widok na Klif Orłowski w Gdyni / Maciej Nycz / RMF FM

Dziś przez Polskę będzie się przemieszczał chłodny front z przelotnymi opadami deszczu lub krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe są słabe burze. W Beskidzie i Bieszczadach może się pojawić deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg.

Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem - około 8 stopni. W centrum termometry pokażą około 12 stopni, a najcieplej będzie na wschodzie - do 15 stopni.

We wtorek w większości regionów pojawi się deszcz, w Beskidach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W środę przez północną i centralną Polskę będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. Tylko południe kraju pozostanie pogodne. Termometry pokażą od ok. 9 stopni w kotlinach Podkarpackich i na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr przez cały dzień będzie porywisty.

W czwartek za sprawą deszczowego frontu termometry na północy pokażą ok. 9 stopni, a w Małopolsce i na Podkarpaciu, gdzie będzie pogodniej - 16-18 stopni.

W piątek na Bałtyku pojawi się głęboki niż, który będzie miał wpływ na pogodę w całym kraju. Na północy pojawią się burze oraz przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie nad morzem - ok. 9 stopni, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu - do 17 stopni. Wiatr na Pomorzu będzie osiągał w porywach do 75 km/h, a miejscami nad morzem do 85 km/h.

Sobota i niedziela przyniosą przelotny deszcz, a w niektórych regionach także burze. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni na północy do nawet 16 na południu. W całym kraju będzie wiało. Najsilniejsze porywy prognozowane są nad morzem - nawet do 85 km/h, a podczas burz do 70 km/h.