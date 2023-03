Na rmf24.pl szukamy pierwszych oznak wiosny. Podpoznański Śnieżycowy Jar, zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko to miejsce, w którym przyroda obudziła się już z zimowego snu.

Śnieżyce to kwiaty, które pojawiają się przeważnie w marcu / Beniamin Piłat / RMF FM

W podpoznańskim Śnieżycowym Jarze słychać już stukoty dzięciołów oraz śpiew innych ptaków. Na dziewięciu hektarach rezerwatu przyrodniczego w Łupuchówku można nie tylko usłyszeć zwierzęta, które obudziły się z zimowego snu lub wróciły z ciepłych krajów. To miejsce, do którego przede wszystkim przyciągają kwiaty - śnieżyce.

Śnieżyce to kwiaty, które pojawiają się przeważnie w marcu. Swoim wyglądem mogą przypominać trochę przebiśniegi, ale jednak różnią się od nich. Naturalnie występują na przykład w górach. Na bardziej równych terenach ich nie zobaczymy, no chyba że w Śnieżycowym Jarze, gdzie właśnie występują w naprawdę dużych ilościach - mówi Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko.

Gdzie leży Śnieżycowy Jar?

Śnieżycowy Jar to miejsce zlokalizowane ok. 30 kilometrów na północ od Poznania. Jest zlokalizowany na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, niedaleko Murowanej Gośliny.

To miejsce, w którym główną atrakcją są śnieżyce wiosenne. Zwiastują one nadejście wiosny, dlatego najczęściej można zobaczyć je w pełnej okazałości w marcu. Każdego roku do Śnieżycowego Jaru przyjeżdżają tysiące mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć to miejsce - mówi Hanna Haładzińska-Napierała z Nadleśnictwa Łopuchówko. Kwiaty podziwiamy ze specjalnej platformy widokowej, ponieważ są one pod ochroną. Dojście do nich również jest niemożliwe. Nie ingerujemy w ich rozrost. Dajemy naturze robić to, co musi - mówi w rozmowie z RMF FM.

Wiosna budzi się do życia

W trakcie spaceru po Śnieżycowym Jarze można posłuchać między innymi śpiewu ptaków lub nacieszyć się spokojem, który dostarcza przebywanie w lesie. Przyroda widocznie budzi się do życia. Zwierzęta, które zapadły w sen zimowy, już się pojawiają. Coraz częściej wychodzą. Słyszymy ptaki, które cały czas dają tu koncerty - dodaje Hanna Haładzińska-Napierała. Śnieżyce również są oznaką wiosny. Mamy marzec. One pojawiają się właśnie w tym miesiącu - tłumaczy.