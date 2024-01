Prokurator Krajowy analizuje polecenie Prokuratora Generalnego w sprawie odwołania delegacji prokuratorom jednostek niższego szczebla. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, jest mało prawdopodobne, by Dariusz Barski zrealizował to polecenie Adama Bodnara. Prokurator Generalny zdecydował o odwołaniu delegacji prawie 150 prokuratorów w Prokuraturze Krajowej i prokuraturach regionalnych.

Prokurator Krajowy Dariusz Barski / Tomasz Gzell / PAP

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Prokurator Krajowy Dariusz Barski może powołać się na przepisy, według których to w kompetencjach Prokuratora Krajowego są kwestie delegowania do jednostek wyższego szczebla. W jego ocenie nie musi wykonywać tego polecenia swojego szefa.

Dodatkowo - jak usłyszał dziennikarz RMF FM - w ocenie Barskiego realizacja polecenia sparaliżowałaby prace Prokuratury Krajowej, a także wiele ważnych śledztw prowadzonych w prokuraturach regionalnych.

W Prokuraturze Krajowej przestałoby istnieć Biuro Współpracy Międzynarodowej. Natomiast w regionalnych delegowani prokuratorzy prowadzą między innymi śledztwo w sprawie afery GetBack - to w Warszawie. We Wrocławiu prowadzone jest postępowanie dotyczące piramidy finansowej z poszkodowanymi 90 tysiącami klientów. Poza tym ucierpieć by miały duże śledztwa vatowskie.

Prokurator Generalny Adam Bodnar twierdzi, że za czasów Zbigniewa Ziobry wypaczono kwestię delegacji i ich nadużywano. Nie jest też tajemnicą, że nowy Prokurator Generalny chce ograniczyć wpływy swego poprzednika.