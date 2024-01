Porywy wiatru osiągające 150 km/h i ulewne deszcze. Cyklon Henk uderzył w Wielką Brytanię. Są spore utrudnienia na kolei. Wydano setki ostrzeżeń przed powodziami. Wiele domów pozostaje bez prądu.

Cyklon Henk uderzył w Wielką Brytanię / ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Do Wielkiej Brytanii dotarł cyklon Henk. Przyniósł on silny wiatr i ulewne deszcze.

Wiele połączeń kolejowych jest opóźnionych albo odwołanych. Przewoźnicy apelują do pasażerów o śledzenie komunikatów o utrudnieniach.

Służby wydały alerty przed powodziami.

/ ADRIAN DENNIS / AFP / East News

Silne porywy wiatru powalały drzewa. Tak było m.in. w Orpington w południowo-wschodnim Londynie. Tam drzewo spadło na kobietę. Została ona zabrana do szpitala. Na szczęście obrażenia, których doznała, nie zagrażają jej życiu.

Jak informuje BBC, około 10 tys. domów w niektórych częściach Anglii nadal nie ma prądu z powodu powalonych drzew i rusztowań.

Niektóre główne drogi w Anglii, w tym autostrada A52 w kierunku zachodnim, między Nottingham i Edwalton, zostały zamknięte z powodu powodzi.

/ ADRIAN DENNIS / AFP / East News

W Greenwich w południowo-wschodnim Londynie burza zrzuciła panel rusztowania z budynku, blokując drogę.

Najsilniejsze porywy we wtorek zarejestrowano w Needles Old Battery - odsłoniętym miejscu przybrzeżnym na wyspie Isle of Wight - osiągając prędkość 150 km/h.

Na lotnisku Exeter w hrabstwie Devon porywy wiatru osiągały do 130 km/h.