W wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Wojciech Łączkowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 1994-97, autorytet w dziedzinie prawa finansowego i administracyjnego - poinformował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Prof. Wojciech Łączkowski, herbu Zadora, był prawnikiem, profesorem nauk prawnych, adwokatem oraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Funkcję tę pełnił w latach 1989-1997. Wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego odmówił złożenia ślubowania według roty peerelowskiej.



Od 1991 r. był także członkiem, a od 1994 r. do 1997 r. przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. W latach 1998-2004 z nominacji Senatu był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.



W latach 1981-1982 był prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 1978-1981.



Był również członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN, Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz autorem ok. 200 prac naukowych, przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego, prawa finansowego i finansów publicznych.



W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był także kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie oraz komandorem Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.



Otrzymał także Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Komandorskim Orderu Świętego Sylwestra Papieża oraz Medal Homini Vere Academico Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uhonorowany został także tytułem Deo et Patriae deditus Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.



Msza św. pogrzebowa prof. dr hab. Wojciecha Łączkowskiego odbędzie się 8 stycznia o godz. 12.00 w archikatedrze poznańskiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Ostrów Tumski 17 w Poznaniu. Ciało zostanie złożone o godz. 14.45 na Cmentarzu Junikowo.