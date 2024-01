Prawie dla całej Polski wydano pogodowe alerty. Synoptycy prognozują silny wiatr. Najmocniej zawieje nad morzem, w porywach nawet do 110 km/h. SMS-y z ostrzeżeniami rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem IMGW wydało dla prawie całej Polski. Spokojnie ma być jedynie w okolicach Lublina, Zamościa i Rzeszowa.

Pogodowa mapa IMGW. Na żółto i pomarańczowo zaznaczono ostrzeżenia przed silnym wiatrem. / METEO IMGW-PIB /Serwis map meteorologicznych /

Wiatr w ciągu dnia będzie we wschodniej części kraju umiarkowany, z kolei na zachodzie powieje z prędkością nawet do 100 i 110 km/h. W głębi lądu porywy sięgną do ok. 60 k/h, natomiast nad samym morzem, gdzie obowiązuje wydane ostrzeżenie przed silnym wiatrem, porywy mogą osiągać ok. 75 km/h - ostrzegła synoptyk Ewa Łapińska z IMGW. W ciągu dnia wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni.

Gdzie rozesłano alerty RCB?

"Uwaga! Jutro i pojutrze (24/25.01) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - napisało RCB na portalu X.