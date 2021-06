IMGW przedstawiło prognozę długoterminową temperatury i opadów na początek wakacji. Jak będzie wyglądał polski lipiec?

IMGW przedstawiło prognozę długoterminową temperatury i opadów na początek wakacji. Jak będzie wyglądał polski lipiec?

"Średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 lub nieznacznie powyżej. Na przeważającym obszarze kraju miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy wieloletniej, jedynie na południu - poniżej normy"- informuje IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2021 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl /

W lipcu średnia temperatura będzie się wahać między 15 a 20 stopnie Celsjusza. Najcieplej ma być w Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Najniższe wyniki pokażą termometry w Suwałkach, Koszalinie i Zakopanem.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na lipiec 2021 r. dla wybranych miast w Polsce / IMGW-PIB / imgw.pl /



IMGW przedstawiło również prognozę lipcowych opadów.

Wynika z niej, że jedynie na południu można spodziewać się mniejszej ilości opadów. Najmniej padać będzie w Krakowie, Lublinie, Katowicach, Opolu i Zakopanem.

Sierpień

Sierpień jest jeszcze odległy, ale według synoptyków mogą powrócić fale upałów.



Jeśli sprawdzą się aktualne prognozy, w czasie tegorocznych wakacji w Polsce znów możliwa jest susza. Upalnie zapowiada się zwłaszcza sierpień, głównie w południowej części kraju - przewiduje w rozmowie z RMF FM Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura będzie w normie albo powyżej normy, to oznacza, że tegoroczne lato będzie bardzo ciepłe. Jeżeli ktoś planuje zostać w naszym kraju na urlop, powinien spodziewać się typowo letniej pogody. Fale ciepła podobne do tej, którą mamy teraz, będą się powtarzać. Towarzyszyć mogą im gwałtowne zjawiska takie jak burze, jeszcze bardziej intensywne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Poza silnym wiatrem, możliwe jest też wystąpienie trąb powietrznych - dodaje.