Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 12 st. C, lokalnie w centrum do 13 st. C. Chłodniej będzie tylko nad morzem - około 6 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany i dość silny; możliwe porywy od 60 km/h do 75 km/h. W Tatrach i Sudetach porywy wyniosą do 70 km/h.