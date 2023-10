Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po bardzo ciepłym początku tygodnia od środy czeka nas ochłodzenie. W kolejnych dniach na niebie zobaczymy więcej chmur, przydadzą się też parasole.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Dziś będzie dość pogodnie, jedynie na północy okresami prognozowane jest więcej chmur i słaby deszcz. Opady możliwe są także na krańcach południowych.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na wschodzie, 22 w centrum, do 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

We wtorek ma być pogodnie, tylko po południu na Pomorzu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 23 do 26 stopni, a na zachodzie nawet 27 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

W środę zapowiadane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy, spodziewane są przelotne opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie 17 - 19 stopni, a miejscami na północy i południu tylko około 15. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, miejscami do 75 km/h, po południu stopniowo słabnący, zachodni.

W czwartek zapowiadane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy, spodziewane są przelotne opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 17 do 20 stopni, nad morzem i na Suwalszczyźnie około 15, a w rejonach podgórskich Karpat 14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W piątek IMGW zapowiada zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem spadnie przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie 13-16 stopni, na północy miejscami 11, a w rejonach podgórskich Karpat 9 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W sobotę wystąpić ma zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na północnym wschodzie do 15 na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

W niedzielę zachmurzenie będzie duże. Na północy mają wystąpić słabe opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie, a na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat miejscami tylko 9 stopni. Wiatr będzie słaby, południowy i południowo-zachodni.

