Oblodzenia w 14 województwach - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia. Wyjątkiem są województwa zachodniopomorskie i lubuskie oraz część woj. wielkopolskiego i pomorskiego. Dla kilku województw wydano alerty dotyczące opadów śniegu.

Intensywne opady śniegu w Brzegach Dolnych w pierwszy dzień wiosny / Darek Delmanowicz / PAP





Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego,

części województwa wielkopolskiego.

Alerty przed oblodzeniem zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem, a w niektórych miejscach w nocy, i potrwają do poniedziałkowego poranka.





IMGW ostrzega przed opadami śniegu

Natomiast ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano dla województw podkarpackiego i lubelskiego, a także dla przeważającej części województw: małopolskiego, południowej i zachodniej części dolnośląskiego oraz dla południowych powiatów śląskiego.



Według IMGW najwięcej śniegu może spaść wieczorem i nadchodzącej nocy na terenach górskich w województwach podkarpackim i małopolskim, gdzie prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 15 cm. Takie same wartości są spodziewane w województwie śląskim w powiatach: żywieckim, bielskim i cieszyńskim.



Na wyżej położonych obszarach województwa dolnośląskiego - w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim i lubańskim, może natomiast spaść od 5 do 10 cm śniegu. Z kolei w województwie lubelskim, od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek, może spaść od 5 do 8 cm śniegu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.



Sprawdź prognozę pogody na poniedziałek

W poniedziałek na północnym zachodzie będzie pogodnie. Na południu przewaga zachmurzenia dużego, okresami opady śniegu. W górach miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na ogół słabe. Temperatura maksymalna od 2 st. C na krańcach wschodnich do 4 st. C w centrum i 9 st. C na północnym zachodzie, w dolinach karpackich od -1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie miejscami opady śniegu, w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na zachodzie słabe opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem, w Sudetach śniegu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna od -4 st. C na południowym wschodzie do -1 st. C w centrum i 3 st. C na północnym zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od -7 st. C do -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.