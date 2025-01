W poniedziałek nadejdzie ocieplenie

Jak informują synoptycy, w poniedziałek nadejdzie ocieplenie. Zachmurzenie będzie duże, na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Warmii wystąpią opady deszczu ze śniegiem i opady marznące, powodujące gołoledź.

W drugiej części dnia na południowym zachodzie kraju może się przejaśnić - powiedziała Ewa Łapińska.

Temperatura wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do około 6 st. C w centralnej Polsce. Cieplej będzie w południowo-wschodniej części kraju, od 6 st. C do 10 st. C.

Wiatr powieje umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru mogą dochodzić do około 60 km/h, w rejonach podgórskich do około 85 km/h.

Aktualne mapy pogodowe