Noc z poniedziałku na wtorek oraz wtorkowy poranek upłyną pod znakiem intensywnych opadów deszczu i burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia, które obejmują część Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia.

"Na wschodzie woj. mazowieckiego oraz na pograniczu lubelskiego i podlaskiego prognozowane są opady deszczu do 80 mm, punktowo do 100mm. Opadom towarzyszyć będą burze" - poinformował w poniedziałkowy wieczór w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodano, ostrzeżenia obowiązują do wtorkowego popołudnia.