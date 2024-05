Rekordową temperaturę 52,3 stopnia zarejestrowano w stolicy Indii New Delhi - poinformował w środę Instytut Meteorologii Indii (IMD). Jest to najwyższa temperatura od rozpoczęcia pomiarów w tym kraju - przekazał IMD, wyjaśniając, że upał panujący w północnych i centralnych Indiach potrwa do 30 maja.