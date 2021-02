Przewidywane są zawieje i zamiecie śnieżne, a także opady marznącego deszczu i silny mróz - ostrzegł w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według IMGW, w najbliższych dniach może spaść do pół metra śniegu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Według synoptyków IMGW najbliższe dni w pogodzie będą nieprzewidywalne - warunki mogą zmieniać się dynamicznie i mogą być niebezpieczne. Należy się spodziewać intensywnych opadów śniegu - może spaść nawet do pół metra śnieżnej pokrywy. Spodziewany jest również marznący deszcz, silny mróz, a także zawieje i zamiecie śnieżne.

"Jeszcze dziś w nocy Polska pozostawać będzie pod wpływem klina wyżowego, który przyniósł bezchmurną pogodę nad znaczny obszar kraju. Brak chmur nad północno-wschodnią połową Polski spowoduje w nocy znaczny spadek temperatury, która minimalne wartości osiągnie na Podlasiu - do -23 st. C" - poinformowało IMGW.



Instytut dodał, że na południu kraju zacznie zaznaczać się z kolei "strefa pofalowanego frontu atmosferycznego", która przez najbliższe dni odpowiadać będzie za występowanie intensywnych opadów śniegu w południowej Polsce.



Intensywne opady śniegu i porywisty wiatr będą powodowały bardzo trudne warunki na drogach.

Najwięcej śniegu spodziewane jest w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Śląsk. "Tam od niedzielnego poranka do wieczora w poniedziałek spadnie miejscami do 35-45 cm śniegu. Nieco mniejsza suma opadów śniegu prognozowana jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - do około 30 cm" - poinformowało IMGW.



Wiatr towarzyszący opadom śniegu będzie osiągał w porywach do 65 km/h i obok zawiei i zamieci śnieżnych może powodować ograniczenie widoczności.



Na krańcach południowo-wschodnich już od niedzieli - jak wskazuje Instytut - opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na drogach może więc zrobić się bardzo ślisko.



Jak informuje IMGW pogoda uspokoi się we wtorek, ale od środy powrócą silne mrozy.