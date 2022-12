Apel GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg krajowych pracuje 1494 pojazdów do zimowego utrzymania.

Urząd przestrzegł jednak przed złymi warunkami spowodowanymi na trasach przez błoto pośniegowe. Szczególnie występuje ono w woj. podkarpackim, warmińsko-mazurskim z wyłączeniem południowo zachodniej części województwa, małopolskim z wyłączeniem południowo wschodniej części województwa.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę

W nocy pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, a wraz z nimi duże spadki temperatury. Na północnym wschodzie możliwe są jeszcze niewielkie opady śniegu. W wielu miejscach mogą się tworzyć marznące mgły ograniczające widzialność do 100 metrów.

Z prognoz wynika, że temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C w dolinach Karpat, -15 st. C w Małopolsce i województwie świętokrzyskim, -12 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, około -9 st. C w centrum.

Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, gdzie termometry wskażą minus 6 stopni i na Wybrzeżu - minus 4-5 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby, zmienny.

Jaka będzie pogoda w środę?

W środę zachmurzenie ędzie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami na północnym wschodzie i południu opady śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C na północnym wschodzie do -1 st. C na wybrzeżu; chłodniej będzie w rejonach podgórskich około -7 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na północy i południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Podkarpaciu porywy wiatru wyniosą do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 70 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.