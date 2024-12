W sobotę przed 16:00 poinformowano, że lotnisko w Katowicach wznowiło funkcjonowanie. Port przejął także część rejsów z i do Krakowa, gdzie gęsta mgła wciąż uniemożliwia starty i lądowania.

Gęsta mgła na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Utrzymująca się w sobotę mgła spowodowała spore utrudnienia w ruchu lotniczym na południu Polski.

Loty zaplanowane do podkrakowskich Balic przez większą część dnia były przekierowywane do Rzeszowa, Ostrawy i Warszawy. Z powodu mgły, normalnie nie działało także lotnisko w Katowicach.

Około południa warunki atmosferyczne w katowickim porcie poprawiły się, a ruch zaczął wracać do normy. Na to lotnisko została skierowana część rejsów z Kraków Airport - 12 przylotów i 8 odlotów.

Ruch na krakowskim lotnisku nadal utrudnia gęsta mgła. Pasażerowie między portami korzystają z autobusów zapewnionych przez przewoźników.

Lotnisko zaapelowało w mediach społecznościowych o śledzenie stron internetowych przewoźników i portu. "Sytuacja związana z przekierowaniami lotów jest dynamiczna, a wstępne informacje mogą zmieniać się" - zastrzeżono.

W sobotę przed południem niektóre loty do Kraków Airport zostały przekierowane do Rzeszowa, Warszawy i Ostrawy, a rejsy z Krakowa do Stambułu, Frankfurtu i Amsterdamu zostały odwołane.