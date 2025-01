Synoptycy IMGW nie mają dobrych informacji dla uczniów, którzy niebawem zaczynają swoje ferie zimowe. Temperatura w kolejnych tygodniach lutego ma być wyższa od normy. Aura będzie więc bardziej wiosenna, niż zimowa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Trwa pierwszy tydzień ferii zimowych w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim.

Jak na razie w ciągu dnia temperatura w całej Polsce nie spada poniżej zera.

Jak będą wyglądać kolejne tygodnie ferii?

Według map meteorologicznych IMGW w czwartym tygodniu stycznia i pierwszym tygodniu lutego (27.01-02.02) średnia temperatura będzie powyżej normy na terenie całego kraju.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 do 3 st. C w południowych województwach kraju, 2 st. C w centrum i 2-4 na Pomorzu. Najzimniej będzie w rejonach górskich, na Podhalu - do minus 1 st. C.

Jeszcze w styczniu temperatura w ciągu dnia podskoczy w niektórych regionach nawet do 12 stopni C.