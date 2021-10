Zbliża się Wszystkich Świętych. Synoptycy zapowiadają, że po ciepłym weekendzie, 1 listopada pogoda się pogorszy. Wizyty na grobach bliskich może utrudnić nam deszcz i niskie temperatury.

/ Shutterstock

Weekend przed dniem Wszystkich Świętych - jaka pogoda?

W piątek i sobotę będzie ciepło. Na południowym zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 17 st. C. Chłodniej będzie natomiast na północnym wschodzie - około 12 st. C. Słońca nie zabraknie w całym kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w ciągu dnia okresami porywisty, z kierunków południowych.

W niedzielę nastąpi niestety zmiana pogody. Na zachodzie pojawią się opady deszczu, których strefa będzie przemieszczała się na wschód. Nadal będzie jednak, jak na koniec października, dosyć ciepło.

Na termometrach zobaczymy od około 12 st. C na północnym zachodzie kraju do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

Pogoda na Wszystkich Świętych, 1 listopada

Dzień Wszystkich Świętych, który przypada na 1 listopada według prognoz synoptyków, będzie pochmurny.

W województwach: świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i opolskim mogą wystąpić opady deszczu.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura może się wahać od -2 do 6 st. Celsjusza.

Prognoza pogody na Zaduszki, Święto Zmarłych, 2 listopada

2 listopada deszcz będzie padał na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie kraju. Na intensywne opady powinni przygotować się mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, opolskiego i śląskiego.

Najzimniej będzie w Olsztynie - 8 st. C i Białymstoku - 9 st. C, a najcieplej w Krakowie - 13 st. C i we Wrocławiu - 14 st. C.