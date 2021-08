Zagrzmi, ale będzie ciepło - taki weekend prognozują synoptycy. W sobotę pogoda będzie zmienna. Na południu i wschodzie kraju mogą wystąpić burze z gradem. W niedzielę jednak czeka nas sporo słońca.

W sobotę na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Po południu na wschodzie i południu kraju miejscami mogą wystąpić burze i grad. "Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm - 20 mm"- zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C nad morzem i na Żuławach do 27 st. C w centrum oraz 30 st. C na południu i krańcach wschodnich.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

Jaka pogoda w nocy z soboty na niedzielę?

W nocy na wschodzie, południu i północy synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie burze, głównie przed północą. Poza tym będzie pogodnie.

Nad ranem w dolinach górskich mgły mogą ograniczać widoczność do 300 m.

Termometry pokażą od 12 st. C,13 st. C na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 18 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wyniosą do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

Według prognoz synoptyków, w niedzielę na wschodzie i krańcach południowych oraz nad morzem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią także przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu, Zamojszczyźnie, a w Karpatach burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane.

Termometry pokażą od 20 st. C, 22 st. C na północy do 26 st. C w centrum i 30 st. C na południu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz jego porywy wyniosą do 70 km/h.

